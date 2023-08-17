Запад ввел тотальную цензуру на информацию о судьбах наемников на Украине

"В общем, они интересовались, как я оказался в Донбассе. Когда я впервые приехал туда, кто был моим контактным лицом. Особенно их интересовало то, как мне удалось побеседовать с Векославом Пребеком, хорватским наемником. В принципе, на все вопросы, которые они мне задавали, я уже много раз отвечал публично. Очевидно, что причина травли и незаконного задержания - это исключительно мои военные репортажи из Донбасса и политические взгляды, о чем мне несколько раз подчеркивалось в ходе интервью. Это просто давление на меня из-за моей профессиональной деятельности. Все это наглядно иллюстрирует, как в ЕС соблюдаются права человека и журналистов, особенно свобода мысли и слова", - констатировал Даниэл Симич.