Запад ввел тотальную цензуру на информацию о судьбах наемников на Украине
ЕС боится правды о количестве европейских наемников на Украине в рядах откровенно нацистских подразделений, пытается воспрепятствовать распространению истины об их незавидных судьбах. Отражением этого стала ситуация вокруг главы Союза журналистов Республики Сербской (РС), военного корреспондента Радио и телевидения РС Даниэла Симича, которому из-за репортажей из Донбасса запретили въезд в Хорватию.
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович уже осудила этот "постыдный поступок".
- Мы требуем от соответствующих учреждений Хорватии и ЕС разъяснить нам, подразумевают ли европейские ценности ограничение свободы передвижения журналистов из-за публично высказанных ими взглядов, - уточнила она.
Между тем, сам Даниэл Симич рассказал, что прошел тщательную полицейскую проверку на погранпереходе Батровци межу Сербией и Хорватией, после чего он попал на беседу к представителям хорватской разведки.
"В общем, они интересовались, как я оказался в Донбассе. Когда я впервые приехал туда, кто был моим контактным лицом. Особенно их интересовало то, как мне удалось побеседовать с Векославом Пребеком, хорватским наемником. В принципе, на все вопросы, которые они мне задавали, я уже много раз отвечал публично. Очевидно, что причина травли и незаконного задержания - это исключительно мои военные репортажи из Донбасса и политические взгляды, о чем мне несколько раз подчеркивалось в ходе интервью. Это просто давление на меня из-за моей профессиональной деятельности. Все это наглядно иллюстрирует, как в ЕС соблюдаются права человека и журналистов, особенно свобода мысли и слова", - констатировал Даниэл Симич.
Следует отметить, что на Украине находилось свыше 200 наемников из Хорватии. А задержанный в мае 2022 года Векослав Пребек воевал в рядах украинских силовиков и, согласно его признательным показаниям, имел приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Хотят ли об этом услышать в Евросоюзе? Ответ очевиден - нет. Для этого в западных странах введена тотальная цензура, абсолютная блокада всех российских и независимых сербских СМИ.
Напомним, что 12 июня в Баня-Луке состоялся торжественный прием, посвященный Дню России, в котором принял участие и председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. В своем выступлении он назвал работу большинства коллег из Республики Сербской примером "золотого стандарта" журналистики, после чего вручил награду СЖР Даниэлу Симичу.
"В ситуации, когда против России идет небывалая в истории информационная война, в отличие от подавляющего большинства журналистов западных стран коллеги из Республики Сербской стараются в своих материалах давать разные точки зрения, в том числе и российскую. И это происходит вопреки сильнейшему давлению со стороны Запада. Нам известно, как непросто придерживаться этих стандартов и какую большую роль в этом играет руководство Республики Сербской", - подчеркнул председатель Союза журналистов России.