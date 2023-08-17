Премьер Словакии проигнорировал запрос президента

Чапутова запросила созвать срочное заседание Совета Безопасности. Однако премьер-министр выступил против инициативы, сославшись на отсутствие полной информации и предупредив о «совершении преждевременных поступков».

По форме правления Словакия — парламентская республика. Главой государства является президент, которого избирают сроком на пять лет. С 2019 года этот пост занимает Зузана Чапутова. Премьер-министр вправе отклонить запрос президента на проведение заседаний, однако сам президент имеет право распускать правительство. К примеру, в декабре прошлого года Чапутова отправила в отставку правительство Эдуарда Хегера.