Премьер Словакии проигнорировал запрос президента
Премьер Словакии Людовит Одор проигнорировал запрос президента страны Зузаны Чапутовой, отказавшись проводить экстренное совещание. Об этом сообщает издание TASR.
Чапутова запросила созвать срочное заседание Совета Безопасности. Однако премьер-министр выступил против инициативы, сославшись на отсутствие полной информации и предупредив о «совершении преждевременных поступков».
Идея провести заседание была вызвана конфликтом, возникшим между несколькими силовыми структурами Словакии. Элитное подразделение словацкой полиции (NAKA) провело серию обысков у сотрудников гражданской секретной службы (SIS) и Национального управления безопасности.
Обыски связывают с расследованиями, проводимыми в отношении сотрудников NAKA. Одор обвиняет подразделение полиции во вмешательстве в деятельность сил безопасности государства.
По форме правления Словакия — парламентская республика. Главой государства является президент, которого избирают сроком на пять лет. С 2019 года этот пост занимает Зузана Чапутова. Премьер-министр вправе отклонить запрос президента на проведение заседаний, однако сам президент имеет право распускать правительство. К примеру, в декабре прошлого года Чапутова отправила в отставку правительство Эдуарда Хегера.