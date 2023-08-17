Турция гарантировала безопасный проход судов с зерном из украинских портов

Турция заявила о гарантиях безопасности для судов с зерном из украинских портов при проходе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Haber Global.

«Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы», — сказано в соцсети Х (бывший Twitter) телеканала со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.

Ранее стало известно, что CША ведут переговоры с Турцией и Украиной о расширении маршрутов для вывоза зерна. План предполагает увеличение мощности по экспорту до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай, а большая часть будет отправлена через Черное море в ближайшие порты в Румынии.