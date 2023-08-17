Евросоюз планирует ввести санкции против захвативших власть военных в Нигере

Страны ЕС заявили о планах ввести санкции против захвативших власть военных в Нигере. Об этом в четверг сообщил МИД Германии.

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ЕС приостановил сотрудничество с республикой в области развития и безопасности. Теперь речь идет о введении санкций против конкретных лиц, участвовавших в смене власти в Нигере, написало немецкое внешнеполитическое ведомство в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в РФ).

Берлин поддерживает усилия африканских стран по урегулированию кризиса в Нигере. Основная задача - восстановить конституционный порядок в государстве, добавили в МИД ФРГ.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило об активации резервных сил для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер. Военные начальники ЭКОВАС проводят встречи в Гане 17-18 августа, чтобы обсудить окончательный план развертывания войск в Нигере. Отказ от сотрудничества может стать поводом для военной интервенции, подчеркнули в сообществе. Конституционный порядок в Нигере будет восстановлен любыми средствами, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах.

В Нигере объявили призыв добровольцев для отражения возможного вторжения. В ходе мобилизации планируется привлечь десятки тысяч человек в группу "Добровольцы в защиту Нигера", сообщает AP.

Напомним, в конце июля военные Нигера заявили об отстранении от исполнения полномочий президента республики Мохамеда Базума. Глава гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым президентом. По его словам, причиной случившегося стали коррупция и хищение государственных средств.