На Западе объяснили молчание Турции после инцидента с сухогрузом

Инцидент с остановкой сухогруза «Сукра Окан» в Черном море привел к тому, что последствия конфликта на Украине теперь касаются и другой границы стран НАТО — со стороны Турции. При этом Анкара выбрала возможность промолчать относительно произошедшего, пишет Reuters.

Наблюдатели на Западе считают, что причина такого решения — попытка Турции склонить Россию к перезаключению сделки по экспорту зерна.

«Молчание Анкары странно, но показывает, что она все еще рассчитывает на визит [президента России Владимира] Путина и возвращение к сделке по зерну», — пишет агентство со ссылкой на стамбульского геополитического аналитика из консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорюка Исика.

Визит Путина, как ожидается, может пройти уже в конце августа по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.