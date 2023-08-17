Пока вы спали: требование посла России к США и отказ Киева от переговоров по транзиту газа

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Посол Антонов озвучил требование к США прекратить «охоту» на россиян

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Посол в США Анатолий Антонов назвал приоритетом России возвращение своих граждан, которые содержатся в американских тюрьмах. Соответствующее заявление опубликовано в официальном новостном канале посольства России в США.

Он также счел неприемлемыми спекуляции по данному вопросу.

Ранее журнал The Wall Street Journal выпустил материал, в котором подчеркивалось, что российская сторона не проявляет заинтересованности в обмене осужденных в РФ американцев на десятки россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах. В статье упоминались журналист WSJ Эван Гершкович, который обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК), и Пол Уилан, которого приговорили к 16 годам тюрьмы по той же статье.

«Подчеркну, мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. <...> Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания», — подчеркнул Антонов.

По словам дипломата, Москва требует прекратить «охоту» за гражданами РФ в третьих странах.

В Крыму оценили идею Саркози о новом референдуме

Идея бывшего лидера Франции Николя Саркози о референдуме в Крыму под наблюдением международного сообщества неуместна. Такое заявление сделал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

Он заявил, что признание экс-президента Франции о исторической принадлежности Крыма России снова подтверждает легитимность проведенного референдума и его правомерность с точки зрения международного права. Никаких других подтверждений текущего статуса Крыма не требуется, считает Смирнов. Идею о повторном референдуме он назвал «неуместной».

Киев исключил переговоры о продлении контракта на транзит газа в ЕС

Украина не собирается вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Такое заявление заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет РБК.

«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами», — сказал он, добавив, что следующий год покажет возможности Европы: сможет ли она функционировать без поставок газа из РФ или нет.

Крупные российские банки повысили ставки по вкладам

Не менее девяти крупных банков РФ из числа топ-30 повысили ставки по сберегательным вкладам до 11–13% годовых. Об этом пишет газета «Известия».

В ВТБ доходность по вкладам с 17 августа вырастет до 11%, а с 21 августа по накопительным счетам — до 12%. Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12%, вкладов на три месяца — до 11,2%. Доходность по депозитам Росбанка увеличена до 11–12% в зависимости от срока размещения денег и суммы вклада. Ставки по сберегательным продуктам увеличены на 1–2,2 п.п. и в банке «Дом.РФ».

В МКБ предлагают доходность по депозитам и в 14% годовых при открытии вклада на три или шесть месяцев. Однако это действует только на тех клиентов, которые приобретают продукт впервые.

Конгрессвумен Грин заявила о провале антироссийских санкций США

Член Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что санкции против России провалились. Она также потребовала от властей США прекратить финансовую помощь Киеву. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X, передает Газета.ru.

Она напомнила, что США уже передали Киеву $113 млрд и продолжают ежемесячно отправлять на Украину $1 млрд.