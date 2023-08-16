Судебное разбирательство по делу Трампа может начаться в 2024 году

Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис заявила, что начало разбирательства по делу бывшего президента США Дональда Трампа может быть назначено на 4 марта 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что заключительное досудебное слушание предлагается назначить на 20 февраля 2024 года.

«Окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис предложила, чтобы судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по обвинению во вмешательстве в выборы начался 4 марта 2024 года», – сообщает источник.

Напомним, что Трамп обвиняется по 38 пунктам, среди которых есть вмешательство в президентские выборы в США, обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», а также «заговоре с целью препятствования правосудию».