Экс-президент Франции Николя Саркози в своей новой книге «Время сражений» жестко раскритиковал последующих руководителей республики. Об этом пишет BFMTV.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он пытался переизбраться в 2012 году, но проиграл Франсуа Олланду.

В своей книге бывший президент республики описывает преимущественно период с 2009 по 2011 годы. Вместе с тем, он критикует последующих руководителей страны, касается острых тем современности, отмечают авторы статьи.

В частности, Саркози пишет о пенсионной реформе и ее последствиях для Франции, конфликте на Украине, текущей внутренней политике страны.

По его мнению, французы никогда «не перестанут расплачиваться за потерянное поколение, которое больше ничего не боится». Он добавил, что демократии в республике угрожает не слишком сильная власть, а, наоборот, ее отсутствие.

Также Саркози высказывается в защиту полиции, предупреждает, что рано или поздно стражи порядка не смогут выполнять свои функции.

Политик отметил, что у страны есть проблемы не только во внутренней политике, но и во внешней. Он пояснил, что поставки вооружения из Франции и других западных стран украинским военным способствуют эскалации конфликта. По его мнению, скоро ситуация может стать неуправляемой.

Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине. Экс-президент Франции отметил, что полуостров исторически является российской территорией, а его население считает себя русскими.