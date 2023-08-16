СМИ: между политической и военной властями Украины назрел раскол

Неудачное контрнаступление ВСУ привело к неожиданным последствиям: между политической и военной властями назрел раскол, пишет обозреватель Дэвид Бреннан в статье для Newsweek.

По его данным, администрация президента желает завершить контрнаступление и начать подготовку к осенне-зимней кампании.

Представители военного командования, в свою очередь, желают продолжать активные военные действия, требуют прекратить критику войск за незначительные успехи, достигнутые за 10 недель тяжелых боев.

Ситуация осложняется тем, пояснил Бреннан, что официальные лица ЕС и США обеспокоены слишком медленными темпами наступления.