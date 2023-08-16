Швейцария ввела дополнительные санкции против России

Швейцария в среду, 16 августа, приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер против России. Об этом пишет пресс-служба правительства страны на официальном сайте.

В пресс-службе напомнили, что 23 июня Евросоюз принял новые меры против России в рамках одиннадцатого пакета санкций.

Основной целью санкций, вошедших в 11-й пакет, является эффективное предотвращение и пресечение обхода санкций в третьих странах и третьими странами, отметили в пресс-службе.

Швейцария откликнулась на действия ЕС, отметили в правительстве, и 28 июня в черный список были добавлены свыше ста физических и юридических лиц.