Швейцария ввела дополнительные санкции против России
Швейцария в среду, 16 августа, приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер против России. Об этом пишет пресс-служба правительства страны на официальном сайте.
В пресс-службе напомнили, что 23 июня Евросоюз принял новые меры против России в рамках одиннадцатого пакета санкций.
Основной целью санкций, вошедших в 11-й пакет, является эффективное предотвращение и пресечение обхода санкций в третьих странах и третьими странами, отметили в пресс-службе.
Швейцария откликнулась на действия ЕС, отметили в правительстве, и 28 июня в черный список были добавлены свыше ста физических и юридических лиц.
Остальные меры, содержащиеся в пакете, на территории Швейцарии вступят в силу с 16-го августа. В частности, будет введен запрет экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию России, подчеркнули в пресс-службе.