СМИ: Польша внезапно изменила вопросы национального референдума

Власти Польши неожиданно изменили формулировки вопросов национального референдума, касающихся продажи госпредприятий и повышения пенсионного возраста. Внимание на это обратили РИА Новости.

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Референдум в Польше пройдет 15 октября 2023 года. Первоначально на голосование планировали вынести лишь вопрос о миграционной политике ЕС (с формулировкой «Поддерживаете ли вы навязанное принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки»).

Затем на референдум также решили вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий и сноса заграждения на границе с Белоруссией.

Один из вопросов должен был звучать так: «Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?». В предложении, которое правительство направило в Сейм Польши, формулировка изменилась: «Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?».

Другой вопрос был сформулирован так: «Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который составляет в настоящее время 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?». Теперь он звучит так: «Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?».