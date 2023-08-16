Умерла оперная певица Рената Скотто

Рената Скотто дебютировала в 19 лет в театре Габриэлло Кьябрера - в роли Виолетты в «Травиате». В конце 1953 года она начала выступать в миланском оперном театре «Ла Скала» - в опере «Валли» Альфредо Каталани - и получила признание. Через несколько лет она добилась международной известности, заменив Марию Каллас в Эдинбурге в «Сомнамбуле» Беллини, а затем гастролировала по самым престижным оперным театрам мира, от «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке до Королевского оперного театра в Лондоне.