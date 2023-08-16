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Казахстан решил отгородиться от России

Казахстан решил отгородиться от России и приступил к строительству 20 новых пограничных застав на границе, заявил заместитель главы департамента охраны границы пограничной службы комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев. Об этом сообщает РИА Новости.

Казахстан решил отгородиться от России
© РИА Новости

«В рамках национального проекта "Безопасная страна" запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав», — рассказал он, указав, что на южных границах идет строительство трех модульных застав.

Заместитель главы департамента пограничного контроля погранслужбы комитета нацбезопасности Гани Агадилов также сообщил, что в ближайшие два года Казахстан реконструирует 46 пунктов пропуска по всему периметру границы.

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«Это расширение полос движения пунктов пропуска, строительство новых зданий и сооружений для несения службы пограничников и комфортного прохождения лиц и транспортных средств», — рассказал Агадилов, уточнив, что после завершения работ ожидается двукратное увеличение потока лиц, пересекающих границу.

В июле на севере Казахстана в городе Петропавловск прошли трехдневные сборы по организации территориальной обороны. В мероприятиях приняли участие главы войск региональных командований и десантно-штурмовых войск республики.

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