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ВСУ ввели в бой последнее подразделение из резерва

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ВСУ задействовали в наступлении свое последнее крупное подразделение, находившееся в резерве, - 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, пишет Forbes. Бригада, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2, «по всей видимости, вступила в бой несколько дней назад в районе села Работино», подчеркивает издание.

Автор Forbes Дэвид Акс отметил, что ни одна бригада не может сражаться вечно - когда 46-я и 82-я бригады ВСУ отступят для отдыха и ремонта техники, у Киева может не найтись столь же хорошо укомплектованных свежих бригад на замену. Акс заявил, что это ударит по украинскому наступлению.

«Рукоположение женатых, женщин в диаконат: революция папы Франциска»

Католическая церковь пребывает в замешательстве по поводу революционных предложений Папы Римского Франциска, которые он должен озвучить после каникул, пишет Le Figaro. Ранее папа подтвердил свою волю реформировать церковь «любой ценой и по трем направлениям».

Прежде всего Франциск хочет сделать механизм своего управления более демократичным и децентрализованным. Также изменения коснутся католического богословского видения, которое должно быть не консервативным, а прогрессивным, созвучным эволюции современного общества. И, наконец, его преемственность - папа хочет свести к незначительному меньшинству количество кардиналов, противостоящих его видению (кардиналы затем выберут его преемника).

По задумке Франциска, женщины смогут получать статус дьякона, а традиция священнического безбрачия будет поставлена под сомнение, чтобы открыть путь к рукоположению женатых мужчин.

Илона Маска обвинили в замедлении доступа к некоторым сайтам

Соцсеть X (ранее Twitter) снизила скорость, с которой пользователи могут переходить по ссылкам на сайты New York Times, Reuters, Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и сайты других СМИ и соцсетей-конкурентов X, пишет The Washington Post. По версии газеты, мера нацелена на компании, «вызвавшие гнев» владельца X Илона Маска.

The Washington Post провела эксперименты и выяснила, что для перехода из X на эти сайты приходится ждать около пяти секунд. Газета отметила, что интернет-компании вкладывают миллионы долларов в то, чтобы их веб-сайты открывались как можно быстрее, зная, что даже небольшие задержки могут привести к резкому падению трафика, поскольку пользователи теряют терпение и уходят в другие места. Через несколько часов после выхода статьи WP в X снова сделали переход на часть вышеупомянутых сайтов мгновенным.

«Маск, самопровозглашенный «абсолютист свободы слова», не ответил на запросы о комментариях», - отмечает The Washington Post.

Американская мечта мигрантов разбивается о рынок поденщиков

Турецкое агентство Anadolu рассказало о перспективах трудоустройства мигрантов, добравшихся до США опасными путями в надежде на американскую мечту: в реальности они попадают на рынок поденщиков и часами ждут временной работы на обочинах дорог. Это не фигура речи - мигранты, ищущие работу в районах штата Нью-Джерси, близких к Нью-Йорку, каждый день ранним утром берут рюкзаки и выстраиваются в очередь на главных улицах у обочин, чтобы получить подработку, в основном в строительстве, покраске, перевозке товаров, уборке домов и офисов.

Перекресток главной дороги возле моста Джорджа Вашингтона, соединяющего Нью-Джерси с Нью-Йорком, известен как «зона ожидания поденщиков». Туда приезжают люди, ищущие дешевую рабочую силу. Большинство ожидающих - просители убежища или нелегальные мигранты без разрешений на работу и медстраховки. Многие из них рассказали Anadolu, что им удается найти подработку всего на два-три дня в неделю. По словам одного из них, за перевозку мебели из дома с двумя спальнями мигранты просят 200 долларов, а в случае с покраской домой - 20-25 долларов в час.

Турция продолжает обсуждать с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

Переговоры Турции и США по альтернативам черноморской инициативе были лишь на уровне предложений и обсуждений, конкретных планов пока нет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на участвующего в переговорах источника в Анкаре, турецкая сторона продолжает контакты с ООН, Западом и РФ для возобновления зерновой сделки.

Напомним, что ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщила, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

«Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — сказал собеседник в ответ на вопрос журналистов о переговорах Анкары и Вашингтона по альтернативным вариантам.

Источник агентства подчеркнул, что Турция продолжает прикладывать усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы.