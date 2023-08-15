Никарагуа безоговорочно поддержала спецоперацию России на Украине

"Мы уверены, что она успешно решит все поставленные перед собой задачи и сможет победить силы НАТО, потому что в действительности на территории Украины войну ведут силы НАТО, - указал он. - Глубокоуважаемый генерал [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, мы хотели бы выразить нашу безоговорочную поддержку Российской Федерации, ее стремлению защитить свою безопасность. Безопасность, которой старались навредить установкой различных систем вооружений в непосредственной близости к границам РФ с нарушением подписанных соглашений".