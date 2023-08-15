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Блинкен предложил показать «Барби» сотрудникам Госдепа

Госдепартамент может показать своим сотрудникам фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляция мероприятия доступна на официальном сайте Госдепа.

Блинкен предложил показать «Барби» сотрудникам Госдепа
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Глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов признался, что не смотрел ни «Барби», ни «Оппенгеймера» ввиду недостатка личного времени.

«Может быть, мы сможем устроить двойной показ в конференц-зале для тех, кто не смотрел ни одного фильма», — предложил дипломат, добавив, что сам с нетерпением ждет просмотра «Барби».

Ранее сообщалось, что фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг за три недели в мировом прокате собрал более миллиарда долларов. В России картину пообещали показать в августе.

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