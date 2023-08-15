Глава штаба НАТО: Украина может вступить в альянс в обмен на уступку России части земель
Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территории России.
Об этом пишет издание VG.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен.
По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО есть «значительные подвижки».
Ранее обозреватель Алессандро Орсини отметил, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО.