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Глава штаба НАТО: Украина может вступить в альянс в обмен на уступку России части земель

Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территории России.

Глава штаба НАТО: Украина может вступить в альянс в обмен на уступку России части земель
© globallookpress.com

Об этом пишет издание VG.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен.

По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО есть «значительные подвижки».

Ранее обозреватель Алессандро Орсини отметил, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО.

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