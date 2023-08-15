СМИ рассказали о задержанной по делу об убийстве посла Карлова

СМИ рассказали о задержанной по делу об убийстве российского посла в Турции
Аише Согют, задержанная в Стамбуле по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, состоит в браке с куратором преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Anadolu и канал TRT.
Агентство отмечает, что задержанную ранее приговорили к девяти годам тюрьмы за причастность к деятельности террористической группировки, но все это время ей удавалось скрываться от полиции.
В квартире Согют нашли карту памяти, сим-карты и сотовый телефон с кодированной связью. В полиции считают, что изучение находок позволит установить новые детали убийства российского дипломата и, возможно, других преступлений.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на публичном мероприятии. Он участвовал в открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары.
Карлов произносил речь с трибуны, когда 22-летний Мевлют Алтынташ, сотрудник службы безопасности, выстрелил ему в спину. Стрелявшего ликвидировали сотрудники турецких спецподразделений.
Турецкие следователи пришли к выводу, что у Алтынташа не было доступа к информации о графике российского посла, а преступление было организовано террористической группой.