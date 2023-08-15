Британцы требуют проведения повторного референдума по Brexit
Почти половина граждан Британии выступает за организацию повторного референдума о выходе страны из Европейского союза в ближайшее десятилетия. Если бы плебисцит был проведен сейчас, большинство проголосовало бы за восстановление членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. К таким выводам пришло агентство YouGov в результате своего последнего исследования. В опросе приняли участие 2,1 тысячи британцев, половина из которых жаждет воссоединения с Брюсселем. Между тем всего 30 процентов респондентов отказываются идти на попятную и готовы вновь поддержать "развод" с ЕС, если потребуется.
Примечательно, что несмотря на склонность граждан к проведению повторного плебисцита, наводить мосты с Евросоюзом они не спешат. Организацию референдума до конца года поддержали лишь 26 процентов опрошенных. Львиная доля британцев скептически относится и к голосованию в ближайшие пять лет. Оптимальным вариантом респонденты считают проведение плебисцита в течение десятилетия - глядишь, за это время экономику приведут в чувства и потребность в повторном волеизъявлении отпадет сама собой. За референдум ожидаемо ратуют в основном сторонники членства Британии в Евросоюзе: более 40 процентов из них готовы поставить галочку в бюллетене уже в этом году. Респонденты, поддерживающие независимость от Брюсселя, напротив, в меньшинстве. Лишь одна пятая из них считает необходимым организацию плебисцита в ближайшие 10 лет.
Подобное расхождение с линией Даунинг-стрит эксперты объясняют отсутствием прогресса в осуществлении "перехода" Британии к "самостоятельной" жизни. Согласно данным опроса YouGov, 72 процента опрошенных недовольны тем, как власти справляются с Brexit. 62 процента британцев называют выход Альбиона из-под крыла Евросоюза провалом, а больше половины жалеют о том, что некогда поддержали инициативу. Тем временем лишь 30 процентов считают, что процедура перехода успешно завершена, большинство же убеждено: Лондон до сих пор пожинает плоды разлада с континентом. Впрочем, по словам политического исследователя YouGov Бета Манна, народ не торопится вновь выносить вердикт по судьбоносному вопросу, так что в обозримом будущем ждать референдума не стоит. Настроения британцев важны скорее в контексте предстоящих парламентских выборов и будут во многом определять программы партий, отмечает эксперт. Сейчас большинство сторонников лейбористов (69 процентов) выступает за проведение референдума в ближайшее десятилетие, в то время как лишь одна пятая голосующих за тори считает этот шаг необходимым. Однако воля электората едва ли добавит очков в копилку лидера лейбористской партии Кира Стармера. Представитель оппозиции отвергает идею возвращения Британии в Евросоюз.