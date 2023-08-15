Британцы требуют проведения повторного референдума по Brexit

Почти половина граждан Британии выступает за организацию повторного референдума о выходе страны из Европейского союза в ближайшее десятилетия. Если бы плебисцит был проведен сейчас, большинство проголосовало бы за восстановление членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. К таким выводам пришло агентство YouGov в результате своего последнего исследования. В опросе приняли участие 2,1 тысячи британцев, половина из которых жаждет воссоединения с Брюсселем. Между тем всего 30 процентов респондентов отказываются идти на попятную и готовы вновь поддержать "развод" с ЕС, если потребуется.

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Примечательно, что несмотря на склонность граждан к проведению повторного плебисцита, наводить мосты с Евросоюзом они не спешат. Организацию референдума до конца года поддержали лишь 26 процентов опрошенных. Львиная доля британцев скептически относится и к голосованию в ближайшие пять лет. Оптимальным вариантом респонденты считают проведение плебисцита в течение десятилетия - глядишь, за это время экономику приведут в чувства и потребность в повторном волеизъявлении отпадет сама собой. За референдум ожидаемо ратуют в основном сторонники членства Британии в Евросоюзе: более 40 процентов из них готовы поставить галочку в бюллетене уже в этом году. Респонденты, поддерживающие независимость от Брюсселя, напротив, в меньшинстве. Лишь одна пятая из них считает необходимым организацию плебисцита в ближайшие 10 лет.