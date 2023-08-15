В Иране возбудили несколько дел против экс-президента

Против экс-президента Ирана Хасана Роухани возбуждено несколько дел по обвинению в финансовых махинациях. Об этом сообщает IRNA.

© Lenta.ru

Судебный процесс инициировала Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана. Экс-президент страны обвинен в валютных махинациях. Его также подозревают во вмешательстве в деятельность фондового рынка.

«Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства», — заявил представитель судебной ветви власти Масуд Сетайеши, добавив, что экс-президент должен будет «ответить на ряд вопросов».

Роухани занимал должность президента Ирана с 2013 по 2021 год. Против бывшего главы государства ранее уже выдвигались обвинения. В августе 2021 года депутаты Междлиса пытались инициировать расследование из-за ухудшения экономической ситуации в период его президентства.