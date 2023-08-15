Украинский режиссер усомнился в принадлежности земель Киеву

«Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?» — задался вопросом Лопатенок.