Трампу предъявили новое обвинение

Экс-лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года. Оно включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и прочие.