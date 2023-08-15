Трампу предъявили новое обвинение
Экс-лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года. Оно включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и прочие.
Согласно заключению большого жюри в американском штате Джорджия, обвинения также выдвинуты в отношении бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и его экс-помощника и бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.
Ранее обвиняемый судом США Дональд Трамп заявил о конфликте интересов. Он уверен, что судья Таня Чуткан и сын президента США Хантер Байден связаны.