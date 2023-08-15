В Эквадоре застрелили политика

В Эквадоре застрелили очередного политика
Неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса в провинции Эсмеральдас.
Об этом информирует The Times.
«Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории», — отметила кандидат в президенты Луиса Гонсалес.
Несколько дней назад кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборной встречи.
Позже в Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты.