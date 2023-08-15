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В Эквадоре застрелили очередного политика

Неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса в провинции Эсмеральдас.

В Эквадоре застрелили политика
© ТАСС

Об этом информирует The Times.

«Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории», — отметила кандидат в президенты Луиса Гонсалес.

Несколько дней назад кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборной встречи.

Позже в Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты.