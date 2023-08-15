В Эквадоре застрелили политика

Об этом информирует The Times .

«Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории», — отметила кандидат в президенты Луиса Гонсалес.

Несколько дней назад кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборной встречи.