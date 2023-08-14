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Кулеба заверил Коэна, что Украина не будет отменять безвизовый режим для Израиля

Министры иностранных дел Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого украинский министр заверил, что Киев не будет отменять безвизовый режим для израильтян. Об этом сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

Кулеба заверил Коэна, что Украина не будет отменять безвизовый режим для Израиля
© CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

В свою очередь Коэн заявил Кулебе, что израильская сторона решит вопрос с медстраховками для украинских беженцев, находящихся в Израиле, добавил дипломат. Ранее несколько израильских СМИ, включая портал Ynet, сообщали, что порядка 14 тыс. украинских беженцев с августа лишены возможности получать медицинскую помощь в клиниках Израиля после решения Минфина страны не продлевать финансирование медицинских страховок для этой категории лиц.

"В сегодняшнем разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что вопрос медицинского страхования украинских беженцев в Израиле будет решен в ближайшее время. Кулеба сообщил, что, вопреки публикациям в прессе, украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме с Израилем", - написал Бродский в своем Telegram-канале.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с утверждением, что украинские власти рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем. В интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) он назвал в качестве одной из причин такой ситуации нехватку средств ПВО, чтобы обеспечить безопасность израильских паломников-хасидов, которые каждый год в сентябре приезжают в Умань на празднование иудейского нового года.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.