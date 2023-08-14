США выделят Украине новый пакет военной помощи

Американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Этот пакет, оценивающийся в 200 миллионов долларов, включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды", – цитирует его ТАСС.

Помимо перечисленных средств, новый пакет военной помощи для Украины будет дополнен противотанковыми средствами и оборудованием для проведения операций по разминированию.

Ранее СМИ сообщили, что президент Америки Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда на дополнительное содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Общий объем запрошенных средств составил 40 миллиардов долларов, 24 миллиарда долларов из которых будут направлены Украине.