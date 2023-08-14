На Украине обещали ответить на осмотр сухогруза Россией в Черном море

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал инцидент с остановкой сухогруза «Сукра Окан» в Черном море. Об этом он написал в своем Twitter.

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Подоляк назвал произошедшее «попыткой введения "каперского права"». По его мнению, инцидент следует четко зафиксировать с юридической точки зрения. Кроме того, необходимо установить лиц и признать «факт совершения преступления со стороны международного сообщества».

Украинский чиновник добавил, что Киев даст оптимальный ответ на осмотр Россией сухогруза «Сукра Окан».

13 августа в Минобороны заявили об открытии огня для остановки сухогруза в Черном море. Инцидент произошел около 6:40 утра по московскому времени. Российский патрульный корабль заметил в юго-западной части Черного моря сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. Он следовал в украинский порт Измаил.