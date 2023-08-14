Пока вы спали: ЧП в Приморье и Недовольство Франции политикой США

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Минпромторг выступил против указания цен за килограмм и литр

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Министерство торговли России раскритиковало законопроект о честной цене, который предполагает обозначение стоимости продуктов за килограмм или литр, сообщают «Известия».

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение депутатов документ, которым предлагается ввести требование указывать для продуктов питания цену за единицу измерения товара — за килограмм или литр. Дума может рассмотреть его в первом чтении в октябре.

В Минпромторге заявили, что предлагаемое регулирование обязывает розницу производить расчеты стоимости килограмма или литра продукции, поэтому выкладка товаров и подготовка ценников могут подорожать. Из-за автоматизации процесса возникнут новые издержки, что также отразится на стоимости продуктов питания.

В России проверят рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных

Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба России проверят обоснованность повышения цен на корма и ветеринарные препараты для домашних животных, сообщает ТАСС.

О массовых жалобах россиян на увеличение стоимости корма и ветпрепаратов для питомцев сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, в России домашние животные есть у 75% семей, поэтому цена содержания питомцев очень значима.

Как отметил парламентарий, повышение цен на продукцию для домашних животных является продолжением санкционной политики в отношении Москвы. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов.

Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, сообщает ТАСС.

Как заявил дистрибьютор Mercedes-Benz в России «МБ рус», в ряде случаев отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. Ремонтировать и обслуживать машины будут с помощью «накопленного опыта и знаний».

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что официальные дилеры имеют проблемы с ПО для большинства иностранных марок автомобилей. В сообществе отметили, что устраняют неполадки.

Франция недовольна позицией США по Нигеру и контактами Вашингтона с мятежниками

Позиция США по Нигеру и, в частности, итоги визита и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в эту страну и ее контакты с путчистами вызвали недовольство властей Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

Как заявил французский дипломатический источник, в Вашингтоне сделали прямо противоположное тому, что от них ожидали. С самого начала переворота в Нигере Париж придерживается мнения о том, что Мохамеда Базума должен вернуться на пост президента.

В то время как Франция поддержала решение Экономического сообщества стран Западной Африки о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников, США выступили за мирное решение по Нигеру.

В Приморье выросло число подтопленных после тайфуна домов

В Приморском крае выросло количество подтопленных после тайфуна «Ханун» многоквартирных и частных домов до 4620, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

Подтопления сохраняются в 10 муниципалитетах. Больше всего пострадали Уссурийск, Спасск и Октябрьский район. Отрезанными остаются 32 населённых пункта.