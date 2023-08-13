Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост накануне, 12 августа. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

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В ролике Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно отвечают на действия российских военных в ходе спецоперации. В качестве примера он упомянул «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».