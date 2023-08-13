Миротворческая миссия ООН в Мали уходит из страны

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Мали (MINUSMA) объявила, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере этой западноафриканской страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает Reuters.

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В публикации отмечается, что за последние несколько дней повстанческий альянс под названием «Координация движений азавад» (CMA) обвинил марийскую армию в нарушении режима прекращения огня путем нападения на их силы, дислоцированные недалеко от Бера.

В миссии ООН подчеркнули, что призывают все заинтересованные стороны воздержаться от действий, которые могли бы осложнить ситуацию.