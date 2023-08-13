В США заявили, что Байден был в шоке от учений России и КНР в Тихом океане

Белый дом и президент США Джо Байден были сильно удивлены из-за решения России и Китая провести совместные учения в акватории Тихого океана, заявил на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что страны НАТО долгие годы проводили маневры в Балтийском море и каждое новое мероприятие проходило все ближе к границам России. Точно такая же ситуация происходила и у берегов КНР, отметил бывший советник Пентагона. По его словам, Вашингтон не ожидал, что Китай и РФ решатся на аналогичные действия неподалеку от Соединенных Штатов.