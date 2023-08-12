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Китай отказался приглашать ряд стран Запада на форум «Пояс и путь» в КНР

Пекин не пригласил глав некоторых стран Запада на форум «Пояс и путь». Об этом написало китайское издание Global Times со ссылкой на неназванный источник.

Китай отказался приглашать ряд стран Запада на форум «Пояс и путь»
© globallookpress.com

Как указали авторы статьи, подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств. Однако главы ряда развитых стран «не будут включены».

«Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума», — объяснил собеседник издания.

При этом отмечается, что заявления ряда неназванных западных СМИ о том, что европейские лидеры не планируют посещать форум, не соответствуют действительности, говорится в статье.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезда своего российского коллеги Владимира Путина на саммит инициативы «Один пояс, один путь» в КНР в октябре.

В конце июля стало известно, что президент России собирается посетить осенью Китай, так как получил приглашение на форум. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, первоочередная тема переговоров в ходе поездки — торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире.

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