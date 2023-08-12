Лукашенко потребовал жесткой дисциплины, чтобы не повторить путь Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал соблюдать "железную дисциплину" в сельском хозяйстве, чтобы республика не оказалась в той же ситуации, что и Украина.

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"Чтобы рвануть, начинай с людей. Железная дисциплина. Ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина!" - приводит агентство БелТА слова главы государства, сказанные в ходе посещения крестьянского фермерского хозяйства в Витебской области.

Лукашенко подчеркнул, что "это не диктатура, не крепостное право".

"Просто нужно сейчас, сжав зубы, выдержать. Выдержим - будем жить", - пояснил он.

В ходе визита на фермерское хозяйство Лукашенко ознакомился с технологией безотвальной обработки почвы. Он дал поручение на практике изучить опыт применения технологии, чтобы в следующем году сделать окончательные выводы. Заместитель премьер-министра Леонид Заяц доложил, что в одном из хозяйств с посевов по такой технологии уже получили высокий урожай рапса, пшеницы и кукурузы.