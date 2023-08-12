Британские школы начали удалять произведения классической литературы из программы
Британские школы начали удалять произведения классической литературы из списков для чтения. Так они стремятся «деколонизировать» учебные программы, пишет The Times.
«23 школы подробно рассказали о своем прогрессе в том, как они становятся «антирасистскими» после убийства Джорджа Флойда в Соединенных Штатах в 2020 году», - отмечает газета.
В частности, из школ было удалено произведение Джона Стейнбека «О мышах и людях», по которому в 1992 году был снят фильм с участием Джона Малковича и Гэри Синиза. В школах решили, что повесть Стейнбека – лауреата Нобелевской премии - содержит расовые оскорбления и «усиливает негативные стереотипы».
Также из школьной программы исключили книгу детской писательницы Аннабель Питчер «Моя сестра живет на каминной полке». Ей поставили в вину «стереотипное изображение мусульманского персонажа».
Упомянутые 23 школы сотрудничают с образовательной консалтинговой компанией Herts for Learning (HFL) Education. Она называет себя «крупнейшей школьной компанией Британии» с оборотом в 23,8 миллиона фунтов стерлингов.
HFL Education предоставляет ряд услуг школам-членам, включая стратегии защиты, обзоры учебных программ, а также «обеспечение равенства, разнообразия и инклюзивности».