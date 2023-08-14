Турция активизировала контакты по зерновой сделке с Украиной, США и ЕС

Турция активизировала дипломатическую работу с США , Евросоюзом и Украиной по зерновой сделке в преддверии возможной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в конце августа или в сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине и в Турции считают, что турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».