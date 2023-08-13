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В нескольких регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

На Украине в нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога. Об этом следует из данных официального ресурса по оповещению.

На Украине объявили воздушную тревогу
© globallookpress.com

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

До этого предупреждение уже объявляли в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и других областях Украины.

13 августа сообщалось, что взрывы произошли в Николаевской области, где согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

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