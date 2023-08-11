Ветеран войны в Афганистане раскритиковал Джо Байдена за помощь Украине

Бывший капитан армии США, ветеран боевых действий в Афганистане Сэм Браун обвинил президента США Джо Байдена в отсутствии прозрачности в помощи Украине, а также заявил об отсутствии у страны шансов победить в конфликте. Об этом сообщает Fox News.

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«Мир был втянут в эту войну, потому что Россия почувствовала слабость со стороны администрации Байдена после ее катастрофического вывода войск из Афганистана. В течение полутора лет Байден требовал от американского налогоплательщика карт-бланш с нулевой отчетностью о том, как он был потрачен», — сказал Сэм Браун.

Также он подчеркнул, что даже близкие к Джо Байдену генералы также говорят ему, что в этом конфликте победить невозможно.

При этом Сэм Браун пригрозил, что в случае своего избрания «будет держать администрацию в огне», спрашивая о 113 миллиардах долларов, выделенных ранее Украине.

Заявление было сделано в рамках предвыборной кампании. Сэм Браун избирается от Республиканской партии США в Сенат от Штата Невада в 2024 году и требует большей отчетности перед законодателями за растрату государственных средств.