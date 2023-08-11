Блогерша по имени Стефания, которая ведет страницу в TikTok под ником @stephanieamber07, убеждена, что избавилась от хронической боли в спине благодаря секретному методу американских спецслужб. В своем аккаунте она описала прием агентов ЦРУ, пишет Daily Mail.

Девушка рассказала, что нашла способ избавления от боли в учебном пособии для сотрудников американской разведки, которое было выпущено Институтом прикладных наук Монро в 1977 году. По ее словам, документ был недавно рассекречен и сейчас находится в свободном доступе на сайте ЦРУ.

Для уменьшения боли вам следует закрыть глаза, а затем визуализировать ту часть тела, которая испытывает дискомфорт. Метод требует, чтобы вы посмотрели на исследуемую область вашего тела. После этого вы должны повторить в уме число 55515 пользователь TikTok

Стефания утверждает, что совершив описанные действия, моментально избавилась от хронической боли в спине, которую испытывала после автоаварии.

«Я попробовала одну из их техник для повседневной жизни, и она сработала, и это меня напугало», — призналась девушка.

Однако пользователи социальной сети к выводам блогерши отнеслись с подозрением. Многие посчитали, что сработало самовнушение, другие указали на предостережение авторов пособия, которые предупреждают, что использование описанных техник без специальной подготовки может привести к неконтролируемым и нежелательным последствиям.