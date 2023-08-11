Доминирование фильма «Барби» в мировом прокате заставило будущих родителей задуматься о «кукольных» именах, пишет TMZ. В июле на сайте по выбору имен для детей BabyNames.com наблюдался 300-процентный всплеск запросов по слову «Барби».

Количество запросов, касающихся имени Кен, увеличилось на 200 процентов в том же месяце.

Согласно сайту BabyNames, имя Барби означает «незнакомка», а Кен - «красавец». По данным TMZ, пик популярности имени Барби пришелся на 1964 год, Кена - на 1963-й.

Новый фильм Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях только в США собрал более 162 миллионов долларов в первые выходные проката. Сборы картины превысили миллиард долларов по всему миру.

СМИ сообщили, что в России экранную копию фильма «Барби» начал показывать один из кинотеатров Тюмени. Права на «Барби» принадлежат компании Warner Bros., ушедшей из России в 2022 году.