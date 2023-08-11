Обзор иноСМИ: доллар как угроза мировой экономике и по кому бьет новая политика ОПЕК+

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Как Турция выигрывает от газополитической борьбы

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Ближайший и крупнейший рынок сбыта для большинства экспортеров газа - это Европа. Турецкая газета Cumhuriyet пишет, что украинский кризис несколько изменил газополитическое уравнение: поставки российского газа в ЕС уменьшились из-за США, занимающихся политическим шантажом Брюсселя, а также из-за саботажа «Северного потока». США смогли частично заполнить образовавшуюся пустоту собственным дорогим сжиженным природным газом (СПГ), а Турция стала мостом в газополитической борьбе.

Для Анкары критически важно суметь взять на себя роль моста между газовыми запасами и Европой, подчеркивает Cumhuriyet. Россия выступила с предложением создать газовый хаб в Турции. В итоге страна сможет стать не только центром транспортировки газа, но и центром хранения. При этом Россия активно расширяет партнерство и с Турцией, и с Ираном. Но главное в вопросе энергетики - не конкурировать, а сотрудничать, считает автор Cumhuriyet.

ЕС делает ставку на Украину в вопросах газа

Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов хочет, чтобы Европа хранила свой газ в охваченной боевыми действиями Украине. Хотя предложение может показаться невероятным, Украина нашла рынок сбыта - сейчас «Нафтогаз» хранит газ для 21 поставщика из стран ЕС, в том числе для Германии, Швейцарии и Румынии, а Еврокомиссия публично поддержала трейдеров, пользующихся услугами страны, пишет The Telegraph.

Чернышов подчеркивает, что инфраструктура, используемая Украиной для хранения газа, находится под землей. Эксперт по энергетической политике Акос Лош заявил, что такие хранилища не самая простая цель для атак, но на земле есть связанные с ними компрессорные станции, стены и трубопроводы, которые можно повредить. Также могут быть повреждены магистральные трубопроводы, необходимые для заполнения украинских хранилищ газа. ЕС может хранить на своей территории около ста миллиардов кубометров газа - около четверти его годовых потребностей. Предлагаемый Киевом объем хранилищ в десять миллиардов кубометров может значительно помочь Европе в случае суровой зимы и позволить ей увеличить запасы на десять процентов.

«Доллар угрожает мировой экономике»

Доллар сейчас является главной валютой мира. Около 40 процентов международной торговли осуществляется в долларах, а на долларовые активы приходится около 60 процентов глобальных резервов. При этом долларовая система стала причиной множества рисков и нестабильности в мировой экономике, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на китайскую газету «Гуанмин жибао».

С 1970-х годов в мире произошло около 200 финансовых кризисов, большинство из которых были связаны с циклами повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США - американского центрального банка. Основная проблема заключается во взлетах и падениях доллара. Периодически финансовый сектор выбрасывает доллары в мир в погоне за прибылью, провоцируя пузыри активов и экономический перегрев в странах, покупающих эту валюту. Во время циклов повышения ставок доллары быстро уходят с рынка, в итоге купившие их государства впадают в финансовые или долговые кризисы. Автор «Гуанмин жибао», профессор международных отношений Ди Дуншэн считает, что господство доллара ставит под угрозу и сами США, теряющие промышленный капитал и страдающие от разрыва между богатыми и бедными, и весь мир.

Новая политика ОПЕК+ бьет по США

Саудовская Аравия решила продлить на сентябрь добровольное сокращение нефтедобычи на миллион баррелей в сутки, Россия в августе уменьшает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, в сентябре - на триста тысяч баррелей. США тем временем находятся в затруднительном положении, учитывая нынешнюю цену нефти в 86 долларов за баррель, пишет Al Rai Kuwait.

Ранее США потратили из стратегического резерва около 300 миллионов баррелей нефти и упустили момент, когда хранилища можно было пополнять нефтью по 75 долларов за баррель. Теперь ждать таких же цен придется долго - новая политика ОПЕК+ свидетельствует, что страны-экспортеры нефти больше не собираются нести финансовые потери, подчеркивает Al Rai Kuwait.

Германию предупредили о дефиците газа в ближайшие пять лет

К началу 2027 года Германия по-прежнему будет сталкиваться с серьезной нехваткой газа, если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру, позволяющую сгладить потенциальные нагрузки из-за холодной погоды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию операторов подземных хранилищ газа (INES).