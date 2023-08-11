Бывший президент ЮАР Зума явился в тюрьму и был отпущен на свободу

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума явился в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу. Об этом сообщила медиагруппа SABC.

По ее данным, в пятницу экс-глава государства провел в тюремном комплексе на юго-востоке республики менее двух часов.

Согласно информации новостного портала News24, Зума входит в число 9 488 заключенных, которых президент ЮАР Сирил Рамапоса помиловал 10 августа. Решение принято на основании особой нормы, позволяющей освобождать осужденных за нетяжкие преступления, поясняет портал.

13 июля Конституционный суд (КС) ЮАР постановил вернуть экс-президента в тюрьму, чтобы до конца отбыть срок заключения. Летом 2021 года КС признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы. Он начал отбывать срок 8 июля 2021 года. 6 августа того же года его перевели в одну из больниц Минобороны, где 15 августа Зума был прооперирован. Департамент исправительных учреждений 5 сентября 2021 года распорядился предоставить экс-президенту право на условно-досрочное освобождение в связи с состоянием здоровья. Зума провел немногим больше месяца в тюрьме и почти месяц в больнице.