На Украине захотели наказать Израиль из-за России
Украина обвинила Израиль в «пророссийской» позиции и рассматривает возможность отменить с ней безвизовый режим. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, главной причиной конфликта Украина указывает «систематические недружественные действия Израиля», а также «фактически пророссийская» позиция властей государства на международной арене.
Kyiv Post пишет, что Киев среди прочего также предлагает исключить Израиль из встреч формата «Рамштайн». На этих встречах Киев обычно обсуждает с западными государствами поставки вооружения и финансовой помощи. Источник издания уведомил, что информация о ходе саммитов может просочиться в сеть и стать достоянием общественности.
Еще одной причиной рассмотрения отмены безвизового режима между Украиной и Израилем назван отказ израильского правительства прислать Киеву военную помощь.
Ранее профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн в статье для Atlantic заявил, что «израильская модель» гарантий безопасности не сработает на Украине, так как это изначально слабое государство. Таким образом он прокомментировал предложенную президентом США Джо Байденом альтернативу вступления Украины в НАТО.