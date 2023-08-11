На Украине захотели наказать Израиль из-за России

Украина обвинила Израиль в «пророссийской» позиции и рассматривает возможность отменить с ней безвизовый режим. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, главной причиной конфликта Украина указывает «систематические недружественные действия Израиля», а также «фактически пророссийская» позиция властей государства на международной арене.

Kyiv Post пишет, что Киев среди прочего также предлагает исключить Израиль из встреч формата «Рамштайн». На этих встречах Киев обычно обсуждает с западными государствами поставки вооружения и финансовой помощи. Источник издания уведомил, что информация о ходе саммитов может просочиться в сеть и стать достоянием общественности.

Еще одной причиной рассмотрения отмены безвизового режима между Украиной и Израилем назван отказ израильского правительства прислать Киеву военную помощь.