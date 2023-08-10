Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США
Бывший американский президент Дональд Трамп назвал нынешнего лидера США Джо Байдена «ментальной катастрофой», которая ведёт Соединённые Штаты «в ад».
Об этом экс-президент написал в своих социальных сетях.
Трамп назвал Байдена безумцем, добавив, что нынешний американский президент сошёл с ума.
«Он является ментальной катастрофой, которая ведёт нашу страну в ад!» — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности Байдена.