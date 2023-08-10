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Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал нынешнего лидера США Джо Байдена «ментальной катастрофой», которая ведёт Соединённые Штаты «в ад».

Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США
© RT на русском

Об этом экс-президент написал в своих социальных сетях.

Трамп назвал Байдена безумцем, добавив, что нынешний американский президент сошёл с ума.

«Он является ментальной катастрофой, которая ведёт нашу страну в ад!» — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности Байдена.

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