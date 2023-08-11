Президент Нигера Мохамед Базум, отстраненный от власти в результате военного переворота, потерял около 5 кг веса, находясь в фактическом заключении в президентском дворце. Об этом британской газете The Guardian рассказала его дочь Зазия Базум.

По ее словам, мятежники отключили электричество во дворце в Ниамее и не разрешают врачам обследовать президента, который удерживается в своей резиденции вместе с супругой Хаджой Хадизой и сыном Салемом.

"Они больше не могут есть еду из холодильника. У них нет мяса или свежих овощей. Единственное, что они едят сейчас, - это продукты вроде риса и пасты, что плохо сказывается на их здоровье. Нельзя есть только рис и пасту днем и ночью", - сказала Зазия Базум, добавив, что у ее родителей нет доступа к чистой воде.

Она отметила, что с конца июля ее мать потеряла 5 кг, а ее брат - 10. Зазия Базум, которая проживает в Париже, заявила, что мятежники "оказывают психологическое давление" на ее отца для того, чтобы он подписал "письмо об отставке".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.