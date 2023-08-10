В США усомнились в словах Байдена о Путине
Президент США Джо Байден специально обманывает американцев по поводу конфликта на Украине, чтобы оправдать траты Вашингтона на помощь Киеву. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
По его словам, заявления американского лидера о неудачах российских войск на Украине — «чистой воды политика».
«Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: "[президент России Владимир] Путин проиграл!" — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" Высказывания американских политиков никак не повлияют на правду», — высказался экс-разведчик.
В США ожидают, что президент Джо Байден 10 августа попросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Однако в Палате представителей и Сенате есть люди, которые хотят прекратить финансирование украинского конфликта. С начала специальной военной операции Конгресс предоставил Украине 43 миллиарда долларов.