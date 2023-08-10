В США усомнились в словах Байдена о Путине

«Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: "[президент России Владимир] Путин проиграл!" — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" Высказывания американских политиков никак не повлияют на правду», — высказался экс-разведчик.