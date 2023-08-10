Украина разрешила проходы судов в свои порты под ответственность капитанов

Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. В Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

"Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в и из черноморских морских портов Украины. <...> Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с конца февраля 2022 года", - говорится в сообщении на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В сообщении координаты маршрутов не приведены. Однако утверждается, что ранее Украина уже предлагала их в обращении в Международную морскую организацию, а ее совет "признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом". В Киеве заявляли, что рассматривают, в частности, маршрут, который проходит в территориальных водах и исключительных морских экономических зонах Румынии и Болгарии.