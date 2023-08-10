Под Лондоном установили  скульптуры основателям The Rolling Stones

Памятник при жизни основателям британской рок-группы The Rolling Stones - Мику Джаггеру и Киту Ричардсу - установлен в их родном Дартфорде под Лондоном (графство Кент). Как сообщил телеканал Sky News, скульптурная композиция под названием The Glimmer Twins была открыта 9 августа.

Автором является скульптор Эми Гудман, которая изобразила Джаггера прыгающим с микрофоном. Ему аккомпанирует на гитаре Ричардс.

"Мы могли сделать статую в старомодном стиле, <...> но мы же говорим о Мике Джаггере и Ките Ричардсе, они, как и наша статуя, не стоят неподвижно", - приводит телеканал слова представителя городского совета Дартфорда Джереми Кайта.

В 2018 году на платформе железнодорожной станции Дартфорда появилась таблица, которая сообщала, что именно в этом месте два местных парня Джаггер и Ричардс встретились 17 октября 1961 года. В результате была основана The Rolling Stones.

О The Rolling Stones

The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку британских хит-парадов, а 8 песен поднимались на их вершину. За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись в мире тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом Blue & Lonesome вышел в свет в декабре 2016 года.