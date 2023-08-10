«Энергоатом»: Запорожская АЭС была обесточена ночью

В украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что в ночь на 10 августа Запорожская АЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии электропередачи напряжением 750 киловольт. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В «Энергоатоме» утверждают, что после этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию в 330 киловольт, отключение которой грозит полной потерей внешнего питания

ЗАЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, периодически подвергается обстрелам.

1 сентября 2022-го станцию впервые посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.