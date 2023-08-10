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Раскрыта польза переворота в Нигере для России

Смена власти в Нигере может пойти на пользу России в противостоянии с Европой. Об этом сообщает испанская газета ABC.

Раскрыта польза переворота в Нигере для России
© ТАСС

«Сахель — идеальный регион для стратегии [президента России] Владимира Путина по созданию "зажима" против Европы», — говорится в материале.

По словам автора статьи, дальнейшее развитие ситуации в Нигере может пойти по примеру Мали и Буркина-Фасо, в которых Францией было утрачено былое влияние.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Олег Озеров заявил, что Москва не станет вмешиваться в дела Нигера, поскольку считает подобные действия контрпродуктивными. Он подчеркнул, что народ Нигера должен самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию.

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