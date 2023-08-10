Раскрыта польза переворота в Нигере для России

Смена власти в Нигере может пойти на пользу России в противостоянии с Европой. Об этом сообщает испанская газета ABC.

«Сахель — идеальный регион для стратегии [президента России] Владимира Путина по созданию "зажима" против Европы», — говорится в материале.

По словам автора статьи, дальнейшее развитие ситуации в Нигере может пойти по примеру Мали и Буркина-Фасо, в которых Францией было утрачено былое влияние.