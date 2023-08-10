В ФБР подтвердили гибель мужчины после его угроз Байдену

В Федеральном бюро расследований Соединенных Штатов подтвердили гибель мужчины из-за того, что агенты ФБР пришли к нему домой с ордерами на обыск и арест на фоне угроз в адрес главы государства Джо Байдена и других представителей американской власти, сообщает РИА Новости.

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Как заявили в спецслужбе, бюро изучает агента, вовлеченного в стрельбу, которая произошла 9 августа в городе Прово, штат Юта. Инцидент случился в тот момент, когда агенты пытались произвести арест и обыск по ордерам в месте проживания погибшего.

В прокуратуре Юты был получен документ от прокурора округа. Согласно ему, погибший — Крейг Робертсон, публиковавший в Сети многочисленные угрозы в адрес главы государства, а также вице-президента Камалы Харрис, американского генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Представитель ФБР отметил, что ФБР серьезно относится ко всем случаям с участием своих агентов. Данный инцидент находится на рассмотрении внутренней инспекции спецслужбы.