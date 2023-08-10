Bloomberg: Байден запросит у Конгресса $25 млрд

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд на различные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, порядка $13 млрд от общей суммы в $25 млрд будут направлены на оборонные нужды и на поддержку Украины. Оставшиеся $12 млрд пойдут на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов. Источник подчеркнул, что на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.

Ранее портал Punchbowl News проинформировал, что Байден 10 августа запросит у Конгресса дополнительное финансирование, в том числе на поддержку Украины. Портал сообщил, что сумма запроса может составить более $10 млрд.